José Mourinho foi o treinador que mais dinheiro gastou nos últimos dez anos, na aquisição de novos jogadores para os clubes que treinou. Segundo um estudo do diário francês ‘L’Équipe’, o português gastou qualquer coisa como 990,65 milhões num total de 60 novos jogadores.

Já esta época, o francês Pogba custou aos cofres do Manchester United, atual clube de Mourinho, cerca de 105 milhões, assumindo-se como a transferência mais cara de sempre do futebol mundial. Em 2006, o ucraniano Andryi Shevchenko foi resgatado ao Milan por cerca de 43,3 milhões de euros,sendo o reforço mais caro do Chelsea do português. Já no Real Madrid, Di María foi o jogador mais dispendioso para Mourinho, que pelo argentino pagou 33 milhões de euros.

Continuar a ler