Mourinho revelou que o francês "abriu o coração um par de vezes" sobre a sua situação no Manchester United, convencendo o técnico português a facilitar-lhe a saída do clube já na reabertura do mercado, em janeiro.



"Disse-lhe que, se a oferta for do agrado da administração, não o irei impedir de sair", referiu Mourinho aos jornalistas.



O treinador do Manchester United, José Mourinho, abriu esta sexta-feira as portas de saída ao francês Morgan Schneiderlin, que nunca foi titular desde que o português chegou ao 'leme' dos red devils.O internacional francês, contratado em julho do ano passado ao Southampton, ainda na 'era' do técnico holandês Louis Van Gaal, custou ao clube de Manchester 25 milhões de libras (cerca de 29,3 milhões de euros).

Autor: Lusa