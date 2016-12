José Mourinho soma quatro triunfos seguidos na Premier League e a jornada do fim de ano promete ser bastante sentimental para o Manchester United. O técnico português acolhe em Old Trafford o Middlesbrough, orientado pelo... amigo Aitor Karanka, antigo adjunto de Mourinho no Real Madrid. E o Special One não se poupa nos elogios ao antigo companheiro de equipa técnica em declarações à revista 'Fútbol-Táctico'."Karanka é hoje, seguramente, um treinador diferente do que conheci na minha etapa no Real Madrid. Agora tem dois anos e meio de experiência como técnico principal no Championship, um dos campeonatos mais difíceis e exigentes da Europa, apesar de ser a segunda divisão de Inglaterra. Triunfou numa competição com uma dificuldade tremenda que lhe deu uma capacidade diferente. Creio que está muito bem preparado e a demonstrar independência no seu trabalho", disse Mourinho sobre Karanka, que tem o Middlesbrough no 15.º lugar da Premier League.Mourinho ainda lembrou o trabalho importante de Karanka no projeto levado a cabo pela dupla no Real Madrid e realçou as qualidades humanas do antigo central espanhol. "No Real Madrid participou em tudo, desde a organização da equipa, análise ao adversário, preparação de jogos ou sessões de treino. E comigo demonstrou sempre uma característica muito importante: ser honesto. É um homem leal e de grandes príncipios morais. Quem tem essa característica, é igual ter uma ou outra profissão, terá sempre vantagem. Aitor demonstrou-me isso e temos uma amizade para sempre. Para mim, isso é o início para tudo", atirou, explicando que a recuperação do Middlesbrough por parte do amigo... não é surpresa: "O que conseguiu até agora não me surpreende de todo. Karanka é um homem com uma enorme estabilidade emocional, muito calmo, tranquilo e com uma excelente personalidade. Só espero que alcance coisas ainda melhores".

Autor: Hugo Neves