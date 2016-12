O antigo futebolista Fidel Uriarte, uma das maiores figuras do Athletic Bilbao na década de 1960, faleceu esta segunda-feira, com 76 anos, informou o clube da liga espanhola.Uriarte representou a equipa principal do Athletic Bilbao, onde se formou, entre 1962 e 1974, passando ainda mais dois anos no Málaga antes de 'arrumar as chuteiras'.Na época de 1967/68, Uriarte, internacional por nove vezes, foi o melhor marcador ('pichichi') do campeonato espanhol, com 22 golos.

Autor: Lusa