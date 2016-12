O Natal é uma época de união em família e normalmente também é dado a repastos mais generosos. Os doces natalícios são mais do que muitos, mas há quem, por causa da sua atividade profissional, tenha de ter cuidado com a linha. É o caso dos futebolistas, mais concretamente os do Montpellier, que sentirão na carteira o peso que eventualmente ganharem nesta época. De acordo com o treinador Frédéric Hantz, os seus jogadores serão multados em um euro por cada grama que ganharem nesta altura."Será uma multa de um euro por cada grama ganha. A multa pode parecer ridícula, mas se alguém engordar um quilo terá de pagar mil euros", advertiu Hantz, em declarações à rádio France Bleu Hérault, que receberá os seus jogadores depois das férias a 31 de dezembro. Ora, já cumprida a ceia de Natal - que terá sido certamente bem recheada -, o mais certo é os jogadores passarem os restantes dias até ao final do ano a controlar o peso à procura daquele que tinham antes... Quem não conseguir, lá terá de abrir os cordões à bolsa!

Autor: Fábio Lima