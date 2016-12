Continuar a ler

A equipa monegasca apresentou no onze Bernardo Silva e no banco João Moutinho, que não chegou a entrar, e foi prejudicada pela expulsão de Benjamin Mendy, aos 39 minutos, após uma irrefletida agressão a pontapé a Corentin Tolisso.O Lyon recuperou o quarto lugar da liga gaulesa, entregue provisoriamente desde sábado ao Guingamp, que venceu o Paris Saint-Germain, por 2-1, mas agora a cinco pontos dos parisienses, a oito do Mónaco e a 12 do líder Nice.O Nice, que venceu por 2-1 o Dijon, acabou por ser o principal beneficiado da jornada, dado que aumentou a vantagem não só para o Mónaco, segunda classificado a quatro pontos, como para o campeão Paris Saint-Germain, terceiro a sete.Dois golos do avançado italiano Mario Balotelli, aos 32 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e aos 50, permitiram ao Nice vencer por 2-1 na receção ao Dijon (18.º), que ainda marcou pelo cabo-verdiano Tavares, aos 37.No Estádio Vélodrome, o Marselha do português Rolando recebeu e bateu o Lille dos compatriotas Éder e Rony Lopes, por 2-0, com golos de Bafetimbi Gomis, aos 56 minutos, e de Florian Thauvin, aos 61.O Caen deixou a companhia do Lorient no último lugar, ao impor-se por 3-0 na receção ao Metz, que jogou desde os 57 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão de Bisevac, apanhando na classificação o adversário de hoje, já fora da zona de despromoção.