O Milan já seguiu viagem para Doha, no Qatar, onde esta sexta-feira disputa a Supertaça de Itália frente à Juventus. Os rossoneri deviam ter viajado na 3.ª feira mas um problema no avião da Qatar Airlines que os transportava obrigou a adiar o voo para esta 4.ª feira, com a equipa de Vicenzo Montella a ter chegada prevista para as 22 horas portuguesas. O Milan, por intermédio de Silvio Berlusconi, ainda chegou a ameaçar que não iria a jogo caso o voo não se confirmasse esta 4.ª feira, uma vez que os jogadores precisavam de um dia de aclimatação ao local antes do dia do jogo.Adriano Galliani, diretor-geral do clube rossonero, explicou que o avião teve um problema mas que a partida deu-se "a tempo suficiente" de o clube poder preparar a final da Supertaça de Itália. Embora considere que a Juventus tem ligeira vantagem por já estar em Doha há dois dias. "Marchisio [médio da Juventus] disse que não há vantagem por terem lá chegado primeiro? Era suposto termos chegado lá ao mesmo tempo mas não quero entrar em polémicas. Temos uma final muito importante para disputar. O que disse Berlusconi [o líder do Milan disse que para parar a Juventus só afastando os atuais... árbitros]? Foi uma piada, nada mais do que isso. Ele sente isso mas não faz prognósticos sobre o futuro", disse Galliani.Refira-se que o Milan já venceu a Juventus esta época, no Meazza para a Serie A, por 1-0, golo de Locatelli. Esta sexta-feira está um título em discussão.

Autor: Hugo Neves