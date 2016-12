A jogar diante da Atalanta, a equipa revelação da presente edição da Serie A, o AC Milan empatou este sábado sem golos em partida da 17.ª jornada do campeonato transalpino, perdendo a oportunidade para se aproximar e pressionar a Roma.Os milaneses somam 1 ponto, é certo, e mantêm-se no terceiro posto, mas agora ficam à mercê de uma ultrapassagem por parte de Napoles e Lazio, que jogam apenas no domingo. Por outro lado, a Roma pode ampliar para 5 a vantagem pontual para a equipa comandada por Vincenzo Montella.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima