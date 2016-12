Azarado! Miguel Veloso, do Génova, deve ser obrigado a parar cerca de seis semanas, após ter contraído uma lesão de grau 2 no bicípete femoral da coxa esquerda.O português, de 30 anos, contraiu o problema durante uma sessão de treino do Génova. O regresso aos relvados poderá ter lugar em meados de fevereiro.