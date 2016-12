O Nápoles já tem acordo com Dries Mertens, extremo de 29 anos, para renovar até 2020. A notícia é avançada pelo jornal 'Corriere dello Sport', que agenda o anúncio oficial para o próximo dia 7 de janeiro.A mesma fonte refere que o novo contrato estipula uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros, a qual só poderá ser acionada por clubes fora de Itália.O internacional belga, autor de um dos golos da vitória do Nápoles sobre o Benfica (2-1), na última jornada da fase de grupos da Champions, tem estado em destaque na equipa italiana, contabilizando 11 golos nos 16 jogos que disputou na Serie A.

Autor: Aurélio de Macedo