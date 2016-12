O jornal 'Mundo Deportivo' revela este sábado que o Real Madrid não autorizou a presença de Kiko Casilla e Mariano Díaz no encontro que colocará frente a frente a seleção da Catalunha e a Tunísia, marcado para dia 28, partida que é utilizada pelos catalães para reafirmar a sua identidade, como vem fazendo todos os anos.Esta é a segunda vez que Casilla falha uma partida da Catalunha nesta data, depois de no ano passado o Real Madrid ter justificado a sua ausência com um problema físico. Agora, o guarda-redes será mesmo baixa por decisão técnica. Quanto a Mariano, esta foi a primeira vez que marcou presença numa convocatória catalã, mas a estreia com a camisola daquela região espanhol será adiada.De referir que o Real Madrid regressa aos treinos a 27, um dia antes da realização desse encontro.

Autor: Fábio Lima