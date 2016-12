Continuar a ler

O antigo adjunto assumiu a aprendizagem que teve durante dois anos e meio em que fez parte da equipa técnica, o que lhe permitiu "estar perto dos jogadores e conhecer a equipa"."Estou convencido que estou aqui por mim, por estes dois anos e meio, e por nada mais", acrescentou o técnico, que espera inaugurar uma "nova etapa" no clube com uma equipa "competitiva e com entrega".Além de Juande Ramos, que elogiou como uma "grande pessoa e enorme trabalhador", Romero também tinha sido adjunto de Javi Gracia (atualmente nos russos do Rubin Kazan), que deixou o clube no final da última época.Esta era a segunda experiência de Ramos à frente da equipa, que já tinha orientado na época 2003/04.Com 15 jornadas disputadas na Liga espanhola, o Málaga, onde alinha o português Duda, ocupa o 11.º lugar da tabela, com 21 pontos, os mesmos que Las Palmas (10.º) e Alavés (12.º).O primeiro jogo com Marcelo Romero à frente da equipa será a 8 de janeiro, para o campeonato, frente ao Celta de Vigo.