Mkhitaryan faz golaço de outro mundo... em fora-de-jogo

No tradicional Boxing Day, o Manchester United de José Mourinho ofereceu esta segunda-feira uma vitória confortável frente ao Sunderland (3-1) como prenda de natal aos adeptos em Old Trafford.Com golos de Blind (39'), Ibrahimovic (82') e Mkhitaryan (86') - Borini reduziu nos descontos -, a equipa orientada pelo treinador português registou a quinta vitória consecutiva (em todas as provas) pela primeira vez esta temporada.Com este resultado, o Manchester United mantém-se na perseguição aos primeiros quarto classificados. Já a formação orientada por David Moyes, antigo técnico dos red devils, segue no antepenúltimo classificado.

Autor: Diogo Jesus