Mourinho nunca ficou mais de três temporadas consecutivas como treinador de um clube. O Chelsea foi onde o técnico português mais tempo esteve, três temporadas completas 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, tendo ainda começado 2017/2018 no banco dos blues, mas ficado apenas à frente da equipa em oito jogos.

José Mourinho assumiu o comando técnico do Manchester United no último verão, tendo na altura assinado contrato de três anos mais um de opção. Mas seis meses depois do treinador ter chegado aos red devils - a sua contratação foi oficializada em maio -, os responsáveis do clube britânico estão decididos a... prolongar o contrato até 2025.Apesar do Manchester United estar no 6.º lugar da tabela classificativa da Premier League, com 30 pontos, menos 13 do que o Chelsea, líder do campeonato, os responsáveis pelo Manchester United estão bastante satisfeitos com o trabalho do treinador português e, de acordo com o 'Daily Star' desta quarta-feira, irão propor-lhe prolongar o contrato.

Autor: Marta Correia Azevedo