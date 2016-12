Um verdadeiro cemitério de treinadores: o italiano Cesare Prandelli pediu a demissão do cargo de técnico do Valencia e a saída deverá ser consumada ainda nesta sexta-feira, informam diversos meios de comunicação social espanhóis.

De acordo com jornal 'As', a decisão foi comunicada ao diretor-desportivo García Pitarch e à presidente Layhoon, que se encontra em Singapura. Tudo porque Prandelli tinha pedido a contratação de cinco futebolistas com mais de 26 anos e o clube disse-lhe que tal não seria possível devido ao fair-play financeiro.

Curro Torres, treinador da equipa B, deve agora assumir a primeira equipa de forma interina, havendo hipóteses que se mantenha até final da temporada. Torres será assim o sexto treinador do Valencia desde o início da última época. Os outros foram: Nuno Espírito Santo, Voro (interino, por duas vezes), Gary Neville, Pako Ayestarán e Prandelli.

Autor: Sérgio Krithinas