Barcelona e Espanyol vão medir forças no domingo, mas a partida já está a causar polémica. Tudo porque antes do dérbi de Barcelona é tradição haver uma fotografia com os dois treinadores no estádio onde vai decorrer o jogo, mas desta feita não houve.Luis Enrique e Quique Flores não acederam a tirar a imortalizar o momento e, apesar de não haver reação oficial, o motivo poderá estar ligado à má relação entre ambos. É que, alegadamente, os dois não se dão bem desde os tempos em que ambos jogavam no Real Madrid.Questionado sobre o assunto na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador do Barcelona preferiu não se alongar: "Não percebo o que isso possa ter a ver com o jogo de amanhã e não tenho nada a comentar. O importante é que as coisas corram bem dentro do terreno de jogo".

Autor: Luís Miroto Simões