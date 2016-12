Surpresa na convocatória do Barcelona para o encontro desta noite (19h45) com o Espanyol. André Gomes ficou de fora por opção técnica, uma decisão surpreendente na medida em que o internacional português até vinha a ser utilizado com maior frequência nos últimos jogos, com exibições que mereceram apreciação positiva.Desta forma, o médio não estará no dérbi catalão em Camp Nou, ao contrário de Neymar, de regresso aos eleitos depois de ter falhado a última ronda por castigo.