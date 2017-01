Luciano Cabral, médio chileno do Atlético Paranaense, é suspeito de estar envolvido numa briga que resultou no homicídio de um homem, de 27 anos, durante os festejos da passagem de ano, na localidade de General Alvear, em Mendoza, na Argentina, noticiou esta segunda-feira o jornal 'Dia del Sur'.Segundo informação recolhida pelo 'Globoesporte.com', a morte terá ocorrido na madrugada de domingo resultou do espancamento da vítima por familiares de Luciano Cabral e que também o futebolista teria participado nos atos. O jornal argentino informa ainda que já foram feitas duas detenções, de um homem de 44 anos e de um jovem de 17. Luciano foi convocado pelas autoridades para prestar declarações.O médio, de 21 anos, nasceu naquela localidade argentina, tendo adquirido a nacionalidade chilena, devido aos ascendentes familiares. Luciano Cabral pertence aos quadros do Argentino Juniors, estando cedido ao emblema brasileiro, que não quis fazer comentários sobre o tema, até meados de julho de 2017.

Autor: João Lopes