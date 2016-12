Continuar a ler

Segundo a imprensa, o internacional colombiano estará



Sobre Pepe, de quem se diz ter recebido uma proposta milionária da



"[Pepe] Leva uma trajetória impecável no Real Madrid e no futebol. Por isso, tudo o que faça será bem visto por todos", considerou o avançado.



Lucas Vázquez também considerou "muito merecida" a quarta Bola de Ouro atribuída a Cristiano Ronaldo, sublinhando que todo o plantel "está muito contente" por o 'capitão' da Seleção portuguesa "continuar a jogar" na equipa madridista. Segundo a imprensa, o internacional colombiano estará insatisfeito por ser uma opção secundária para o treinador dos madrilenos, Zinedine Zidane, embora o empresário do jogador, o português Jorge Mendes, tenha garantido também esta segunda-feira ao diário desportivo 'As' que James Rodríguez não deixará o Real Madrid na reabertura do mercado de transferências, em janeiro.Sobre Pepe, de quem se diz ter recebido uma proposta milionária da China , Lucas Vázquez só deixou elogios ao defesa central, apoiando qualquer decisão que tome."[Pepe] Leva uma trajetória impecável no Real Madrid e no futebol. Por isso, tudo o que faça será bem visto por todos", considerou o avançado.Lucas Vázquez também considerou "muito merecida" a quarta Bola de Ouro atribuída a Cristiano Ronaldo, sublinhando que todo o plantel "está muito contente" por o 'capitão' da Seleção portuguesa "continuar a jogar" na equipa madridista.

O médio do Real Madrid Lucas Vázquez manifestou esta segunda-feira o desejo que o futebolista colombiano James Rodríguez permaneça nos 'merengues' e deu 'carta branca' ao internacional português Pepe para definir o seu futuro."James [Rodríguez] é um grande amigo e espero que permaneça [no Real Madrid], pois tenho um grande carinho por ele, um grandíssimo jogador", avaliou Lucas Vázquez à margem da cerimónia em que foi 'empossado' embaixador do município de Curtis, a sua terra natal.

Autor: Lusa