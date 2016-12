O Lille empatou esta noite frente ao Rennes com um golo de Éder nos últimos minutos da partida, que impediu que o clube francês somasse a terceira derrota consecutiva (duas para a League 1 e uma para a Taça da Liga francesa).O Rennes adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, com Paul-Georges Ntep a marcar aos 22 minutos. A vantagem durou até aos últimos minutos já que Éder igualou a partida, ao cair do pano, depois de ter falhado um penálti.O avançado português regressou desta maneira aos golos, uma vez que não marcava desde a vitória sobre o Caen (4-2), jogo em que saiu lesionado aos 20 minutos de jogo. Éder já leva três golos marcados esta temporada. O Lille segue em 12.º lugar no campeonato, com 21 pontos.