RANKING 2016



1 – Diego Simeone (Atlético Madrid) 113 pontos

2 – Zinedine Zidane (Real Madrid) 108

3 – Claudio Ranieri (Leicester) 86

4 – Josep Guardiola (Bayern/Manchester City) 62

5 – Unai Emery (Sevilha/Paris SG) 38

6 – Luis Enrique (Barcelona) 24

7 – Jürgen Klopp (Liverpool) 16

8 – Mauricio Pochettino (Tottenham) 15

9 – Massimiliano Allegri (Juventus) 6

10 – Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns) 5

11 – Arsène Wenger (Arsenal) 4

12 – Leonardo Jardim (AS Monaco) 3

Leonardo Jardim foi considerado o 12.º melhor treinador do Mundo em 2016 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), sendo o único técnico português numa lista de 13 timoneiros pontuados por aquele organismo. Recorde-se que também esta terça-feira a IFFHS distingiu Fernando Santos como o melhor selecionador do ano.O técnico do Monaco obteve 3 pontos, tantos quanto Laurent Blanc, que orientou o Paris SG até ao verão. Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, foi considerado o melhor do Mundo, recebendo 113 pontos, mais cinco do que Zinedine Zidane (Real Madrid). Claudio Ranieri (Leicester) fechou o pódio com 86 pontos.