"Estamos muito felizes em anunciar, após longas negociações, mas frutuosas, a compra do Red Bull Arena", disse Mintzlaff.A ideia de construir um novo estádio, fora da cidade, foi posta de lado e o clube continuará no recinto perto do centro.Os trabalhos nunca começarão antes de 2018 e a equipa dos 'Die Bullen' pretendem continuar a jogar enquanto o estádio está a ser ampliado.O Leipzig foi derrotado na quarta-feira pelo Bayern de Munique, por 3-0, e está, neste momento, a 3 pontos do clube bávaro, líder da Bundesliga.