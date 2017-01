Continuar a ler

Esta quarta-feira realizam-se mais três encontros, com destaque para a receção do Real Madrid ao Sevilha. Já o Barcelona, detentor do troféu, joga apenas na quinta-feira, enfrentando uma complicada deslocação a San Mamés para defrontar o Athletic Bilbao.



Oitavos-de-final da Taça do Rei (1.ª mão)



Valencia-Celta de Vigo, 1-4

Osasuna-Eibar, 0-3

Las Palmas-At. Madrid, 0-2

Deportivo-Alavés, 2-2

Alcorcón- Córdoba, quarta-feira (18h00)

Real Sociedad-Villarreal, quarta-feira (18h00)

Real Madrid-Sevilha, quarta-feira (20h15)

Numa eliminatória marcada, para já, pela superioridade visitante, o Atlético Madrid confirmou o favortismo e venceu por 2-0 no terreno do Las Palmas num dos jogos desta terça-feira a contar para a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei.Com Hélder Lopes, na turma insular, e André Moreira, nos colchoneros, a assistirem ao jogo dos respetivos bancos, Koke (23') e Griezmann (51') fizeram a diferença e deixaram a turma madrilena com o apuramento para os 'quartos' bem encaminhado - a 2.ª mão disputa-se na próxima terça-feira.