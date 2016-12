O AC Milan conquistou a Supertaça de Itália, ao bater a Juventus por 4-3 no desempate por penáltis, depois de 1-1 após prolongamento. O jovem guarda-redes Donnarumma foi quem decidiu o troféu ao defender o penálti de Dybala, deixando a Pasalic a missão de converter o seu, diante de Buffon, o que aconteceu. Com o triunfo no jogo disputado em Doha, no Qatar, o Milan iguala a Juventus com sete troféus em 29 edições da prova.

A Juventus dominou toda a primeira parte e chegou à vantagem com um desvio de Chiellini após um canto de Pjanic (18’), mas não conseguiu consolidar a vantagem. O Milan respondeu forte e ainda antes do intervalo chegou ao empate com Bonaventura a desviar de cabeça um centro de Susa.

O Milan continuou a dominar no segundo tempo, mas nem Bacca nem Bonaventura conseguiram desfeitear Buffon num lance claro de golo aos 89’. No prolongamento, foi a vez da Juventus estar à beira do golo, mas Dybala não conseguiu marcar em duas ocasiões, seguindo o jogo para o desempate por penáltis. Buffon defendeu o remate de Lapadula, mas Mandzukic atirou à trave. Depois, Donnarumma defendeu com a mão esquerda o remate de Dybala, antes de Pasalic dar o troféu aos milaneses.



Autor: José Carlos Freitas