O técnico deixa o Málaga na 13.ª posição do campeonato e sai após cinco jogos sem ganhar, dos quais dois contra o Córdoba, equipa da segunda divisão, que valeram a eliminação da Taça do Rei.

Juande Ramos demitiu-se esta quinta-feira do comando técnico do Málaga, onde alinha o português Duda, segundo confirmou o próprio dono do clube nas redes sociais."Muito obrigado, senhor Juande. Aprecio a sua sinceridade e respeito a sua decisão. Desejo-lhe o maior êxito", escreveu Abdullah Al-Thani na sua conta do Twitter.

Autor: Luís Miroto Simões