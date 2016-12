Continuar a ler

A estreia está marcada para 8 de janeiro de 2017, curiosamente, num desafio da Florida Cup (torneio particular) frente aos alemães do Bayer Leverkusen, prolongando assim uma carreira excecional que começou no Estudiantes em... 1993/94.



Depois transferiu-se para o Boca Juniors e bastaram seis meses na Bombonera para atrair o interesse dos tubarões europeus. Deixou a Argentina para ingressar no último grande plantel da Lazio. Passou depois por Manchester United, Chelsea e Inter mas o seu coração ficou sempre em La Plata.



Vinte e três anos depois de sair do Estudiantes voltou para, como diz a canção de Pedro Abrunhosa, fazer o que nunca fora feito. Voltou e... foi campeão argentino e, mais tarde, em 2009, conseguiu a tão almejada Taça Libertadores - foi considerado o melhor em campo na vitória por 2-1 na final contra o Cruzeiro -, dedicando-a ao pai.



Viria a pendurar as botas pela 1.ª vez em junho de 2012, voltando ao Estudiantes como diretor-desportivo no final desse ano mas "sem receber um cêntimo". Voltaria em 2013/14 mas a vitória maior teve-a em 2014, quando foi eleito presidente do Estudiantes.



Mas, mesmo assim, o bichinho do futebol, dos passes teleguiados para o lado esquerdo a olhar para o lado direito e vice-versa, era quem mandava. E Verón fez a promessa: se fossem vendidos mais de 65 por cento dos lugares do novo estádio do Estudiantes, voltaria a jogar.



A pouco menos de três meses de completar 42 anos [9 de março], o argentino Juan Sebastián Verón mostra que ainda há histórias de amor à camisola no futebol. Vai deixar o fato e gravata durante 18 meses e regressa aos relvados para tornar a espalhar o perfume do seu futebol com a camisola do seu Estudiantes La Plata, ainda que a idade já não lhe permita fazer grandes correrias.Será a quarta vez que La Brujita - alcunha ganha por ser filho de... La Bruja, a alcunha do pai que também jogou no Estudiantes - inicia novo período como jogador do clube do coração.

Autor: Hugo Neves