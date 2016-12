Pietro Pellegri vai ficar na história do futebol italiano. Com apenas 15 anos, estreou-se esta quarta-feira pelo Génova e tornou-se no mais jovem de sempre a jogar no campeonato transalpino.A equipa perdia diante do Torino por 1-0 e o treinador Ivan Juric não hesitou em colocar o jovem avançado em campo aos 88 minutos.O resultado não se alterou, mas para Pellegri este terá sido um dia para mais tarde recordar.

Autor: Luís Miroto Simões