"Não vou para uma cidade para desfrutar da cidade. Vou trabalhar. Se eu quisesse desfrutar dos lugares, iria para Los Angeles e iria à praia todos os dias. Estou em Manchester para chegar ao campo de treinos todos os dias às 8 horas e sair, num dia normal, às 6 da tarde. Dou tudo o que tenho. Não tenho mais nada a dar, em termos do meu tempo, do meu desejo e da minha ambição", garantiu, em entrevista à 'Fanzine' dos 'red devils', explicando o porquê de ter afirmado que quer o Manchester United campeão... já!



"Na Premier League existem clubes com 5 por cento da história do United e, neste momento, provavelmente estão melhor apetrechados para o sucesso. Se se lembrar das minhas palavras, na minha primeira conferência de imprensa, deve entender que eu não estava a ser arrogante. Sabia que estava a arriscar com minhas palavras quando disse: 'Quero que o United seja campeão agora'. Mas eu senti - e continuo a sentir - que não importa quais sejam as condições no United, você tem que dizer isso", acrescentou o treinador português.

José Mourinho recusou esta segunda-feira estar infeliz por viver em Manchester e trabalhar no United. O técnico português mostrou firmeza ao assumir que estar afastado da família, que reside em Londres, nesta época natalícia é uma consequência da sua profissão e assumiu que não escolhe as cidades para desfrutar delas, mas sim para trabalhar."A minha família está em Londres, porque a minha filha está na universidade e o meu filho joga no Fulham. Não posso exigir que eles me sigam. Têm suas vidas e estão naquela idade em que querem voar. Um vez por semana - quando posso e neste momento é difícil, devido à sobrecarga de jogos - vou a Londres para jantar com a minha família", atirou o treinador do Manchester United, mantendo o tom na resposta seguinte.

Autor: João Lopes