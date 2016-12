José Mourinho termina hoje o ano a jogar em casa frente ao Middlesbrough, à procura da sua melhor série no Manchester United: cinco vitórias consecutivas na Premier League (seis, contabilizando todas as provas), que motivem os red devils a entrarem em 2017 mais próximos dos lugares cimeiros. Mas, para isso, o treinador português, de 53 anos, precisa de derrotar o amigo Aitor Karanka, antigo adjunto no Real."Vou defrontar um verdadeiro amigo. Torço sempre para que ele vença e ele também quer sempre que eu ganhe. Às vezes, os irmãos defrontam-se mas também o fazem pais contra filhos e isso ainda é mais complicado", disse Mourinho, que revelou ter problemas de memória neste tópico. "Já nem me lembro da última vez em que a minha equipa jogou mal. Queremos mais três pontos e continuar o percurso. Não me interessa a luta pelo título", analisou o português. Diga-se que o United não sofreu golos nos últimos jogos do ano nas últimas quatro épocas.

Autor: Diogo Jesus