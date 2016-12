Continuar a ler

O encontro, correspondente ao campeonato estadual de Santa Catarina, será o primeiro da equipa brasileira desde o acidente aéreo de 29 de novembro, que causou a morte de 71 pessoas, na sua maioria jogadores (19), membros da direção e da estrutura técnica da Chapecoense, além de 22 jornalistas.Henzel chegou ao Brasil na terça-feira, juntamente com o lateral Alan Ruschel, outro dos sobreviventes, e ambos foram imediatamente internados no hospital de Chapecó, localidade sede da equipa, situada no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil.Os serviços médicos do hospital preveem dar alta a Henzel ainda esta segunda-feira, no entanto, de acordo com o próprio jornalista, caso seja necessário, poderá ficar internado mais uma semana para recuperar-se a 100 por cento."Estamos a ganhar o jogo aos 45 minutos da segunda parte. Não podemos desfalecer", acrescentou.O locutor, que revelou ter mudado quatro vezes de lugar durante o voo, defendeu ainda que o acidente resultou de "uma falha humana" e confessou que ainda não ponderou se irá deixar de viajar com a equipa nos jogos fora da Arena Condá de Chapecó.