Sampaoli diz ainda que "treinar Messi continua a ser um sonho" mas que isso não está nas suas mãos "de forma absoluta".



É conhecida há muito a preferência de Jorge Sampaoli por Messi no que diz respeito à luta pelo n.º 1 do mundo mas o tema é recorrente quando o treinador do Sevilha é entrevistado. A 'Marca' voltou ao assunto e a resposta não fugiu ao habitual: o problema de CR7 é Messi."Cristiano é um grande jogador, sobretudo no último terço do campo. É explosivo. O seu único problema é que, no apogeu da sua carreira, coincidiu com Messi, que é o melhor da história ou quase", refere ao jornal espanhol.

Autor: Sandra Lucas Simões