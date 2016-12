Continuar a ler

O futebolista jogou os 90 minutos na quinta-feira, no jogo frente ao Racing Santander, numa vitória por 3-0 que 'selou' a passagem aos 16 avos de final da Taça do Rei.



Segundo Urrutia, o defesa está a encarar a situação com "serenidade, maturidade e otimismo", disse o dirigente à agência espanhola EFE, e conta com todo o apoio do clube. O futebolista jogou os 90 minutos na quinta-feira, no jogo frente ao Racing Santander, numa vitória por 3-0 que 'selou' a passagem aos 16 avos de final da Taça do Rei.Segundo Urrutia, o defesa está a encarar a situação com "serenidade, maturidade e otimismo", disse o dirigente à agência espanhola EFE, e conta com todo o apoio do clube.

O futebolista Yeray Álvarez, do Athletic Bilbao, sofre de cancro do testículo e será operado na próxima semana, revelou o presidente do clube espanhol, Josu Urrutia.Álvarez tem 21 anos e surgiu na equipa principal do Athletic, clube no qual fez toda a formação, apenas esta época, tendo alinhado em 17 partidas pelos bascos, sétimos na liga espanhola.

Autor: Lusa