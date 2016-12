O Real Madrid recusa qualquer negociação pelo passe de James Rodríguez antes de conhecer a decisão final do Tribunal Arbitral do Desporto sobre a sanção da FIFA, que impede os merengues de contratar jogadores.Segundo escreve esta segunda-feira o diário 'As', o clube não tenciona arriscar perder James e ficar depois sem margem para encontrar uma alternativa na janela de transferências de inverno.O TAS começou a analisar o caso na semana passada e deve tomar uma decisão até ao final do ano. Recorde-se que o jogador colombiano deixou a porta aberta a uma possível saída, mas o 'As' revela que o clube de Florentino Pérez não aceita sequer discutir propostas abaixo dos 60 milhões de euros.

Autor: Luís Miroto Simões