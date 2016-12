Continuar a ler

"Só vamos contratar jogadores que venham agregar, com ganas e que queiram crescer junto com o Inter, com características diferentes do que temos. Queremos identificar características e contratar jogadores para um modelo de jogo para a Série B, que será o de propor o jogo", assumiu Roberto Melo, vice-presidente para a área do futebol do emblema gaúcho.



Roberto Melo não o admite, mas para além de D'Alessandro há outro nome que enche as medidas dos responsáveis do Internacional: Taison, um avançado que terá já assumido a vontade de voltar ao Beira-Rio em 2017 e fará um último esforço junto ao Shakhtar Donetsk para conseguir a cedência por empréstimo até ao final da próxima temporada.



Taison admite renovar o contrato que o liga ao clube ucraniano e termina no final da época 2016/17 com uma condição, ser emprestado ao Inter. E neste caso concreto, o emblema gaúcho nem tem que pesquisar muito, nem recorrer a 'tecnologias de ponta' para confirmar a qualidade do futebolista. Mas haverá casos em que a pesquisa pode ser o segredo do sucesso. É que o Internacional não quer voltar a falhar.



"Queremos investir bastante na área de prospeção, ferramentas de análise, tecnológicas. Vamos investir para voltar a ter isso. Estava meio subutilizado", admitiu o dirigente do clube de Porto Alegre, que estará também a analisar outros avançados do mercado brasileiro, como Marcelo Cirino, do Flamengo, ou William Pottker, da Ponte Preta.



Em busca de um grupo homogéneo, o clube também procura um central, um lateral-esquerdo e médio-ofensivo. No último caso, Juninho, destaque do Bahia na Série B, é um nome desejado, embora considerado muito caro.