Apesar da vontade em permanecer no seu clube de sempre, Iniesta ressalvou que "tudo vai depender" do seu rendimento, embora queira "ficar por muito tempo".Recentemente, o Barcelona renovou com o brasileiro Neymar e o uruguaio Luis Suarez até 2021, mantendo negociações com o argentino Lionel Messi para prolongar também o vínculo ao emblema catalão.Iniesta estreou-se com a camisola do FC Barcelona em 2002, tendo conquistado pelo 'Barça' um total de 20 troféus.