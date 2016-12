Continuar a ler

Recorde-se que Mourinho deixou reparos à



"Tenho de ser honesto, podes vir com as ideias que tens sobre futebol que elas de nada te servirão se os jogadores não te seguirem", adiantou Conte, citado pelo jornal 'The Sun', referindo-se em concreto ao sistema de jogo que implementou (3x4x3) - depois do não resultarem as outros (4x5x1 e 4x4x2):

"Tentei uma solução diferente antes de mudar a formação, mas acho que o mais importante é a mentalidade, a nossa mentalidade forte. Isso o trabalho no duro durante a semana, a nível físico, táctico, de análise dos adversários - e, claro está, uma boa alimentação."



"Mas ainda temos dois jogos antes de chegar a meio da temporada - e depois mais 19 até final, pelo que muitas coisas podem ainda acontecer. É importante continuarmos a trabalhar como fizemos até agora e ter vontade de evoluir", assinalou, recordando o que disse quando foi apresentado em Stamford Bridge:



"O treinador deve ser como um alfaiate tentando encontrar um fato à medida para a equipa. Para mim não foi nada fácil chegar e perceber rapidamente as caraterísticas de cada um dos meus jogadores. Necessitei de um pouco de tempo."



O Chelsea de Antonio Conte que lidera confortavelmente a Premier League tem praticamente o mesmo plantel que fracassou de forma retumbante sob a liderança de José Mourinho... na temporada seguinte a ter conquistado o título.Na sequência do 11.º triunfo consecutivo (Crystal Palace, 1-0), o treinador italiano comentou o jogo, mas também fez um 'mini' balanço, no qual parece ter deixado uma indireta ao antecessor no cargo no clube londrino e que está agora à frente do Manchester United.