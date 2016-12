Continuar a ler

O futebol e a força financeira dos clubes também contribui para que o desporto-rei esteja a evoluir de forma meteórica na Índia."Não imaginam a loucura à volta da final. Estavam 75 mil no estádio e o jogo foi visto por 250 milhões de pessoas! Se continua assim, não sei onde é que isto vai parar... Os orçamentos dos clubes para três meses são gigantescos, bem mais elevados do que, por exemplo, os dos três grandes em Portugal. É a terceira liga desportiva mais bem paga do Mundo, a seguir à NBA e à NFL. A verdade é que, se antes os clubes apostavam em internacionais retirados, a estratégia mudou e já chegam à Índia mais novos para elevar a competitividade da liga", explicou o central português, de 31 anos.Após a experiência na Índia e de ter-se ligado a um clube ‘franchise’ do espanhol Atlético Madrid, Sereno até pode rumar a outro clube com ligação umbilical aos colchoneros: "Há sondagens do mercado asiático e interesse de alguns em Portugal. Mas agora que estou ligado a este ‘franchise’..."No Atlético Kolkata, Sereno encontrou Hélder Postiga, elemento crucial na tarefa de convencer o central a rumar à Índia. "Foi o Postiga que me convenceu e eu fui só na ideia de treinar e poder eventualmente regressar à competição. Correu muito melhor do que ele e eu esperávamos", disse o central, que reencontrou amigos de outras paragens."Sabia que estavam lá o Dani Mallo e o Borja Fernández. O primeiro só o havia defrontado mas já tinha falado várias vezes com ele quando joguei em Espanha. E o segundo foi meu companheiro de equipa no Valladolid. Por isso, nunca me senti perdido no clube até porque os responsáveis nunca nos deixavam desamparados. Além disso, sempre estava lá o Postiga", explicou o defesa.Sereno acabou por fazer 10 jogos no eixo da defesa do Atlético Kolkata, sendo uma pedra chave na equipa orientada pelo espanhol José Molina.