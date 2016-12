Zlatan Ibrahimovic teve os seus problemas no Barcelona por causa de Messi, mas parece agora rendido ao astro argentino. "É um futebolista único", afirmou o avançado sueco do Manchester United, numa entrevista à ESPN.

"Não sei se algum dia veremos outro jogador que faça as coisas que ele faz, porque tem um estilo muito próprio que não é possível igualar. Tive a sorte de o ver todos os dias e era como se jogasse Play Station. Davas a bola ao puto e começas a ver como passa por cada adversário. Isso é Messi", explicou Ibra, que partilhou o balneário do Barcelona com o argentino em 2009/10.

Autor: Sérgio Krithinas