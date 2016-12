Continuar a ler

O Everton, sétimo classificado, perdeu a oportunidade de se aproximar dos lugares europeus e soma 27 pontos, podendo ser igualado na tabela pelo Southampton.O jogo começou praticamente com o golo do Hull City, com o capitão Dawson a cabecear para o fundo das redes, na sequência de um pontapé de canto, aos seis minutos.Daí para a frente, e mesmo que os homens da casa tenham procurado criar perigo pelos flancos, foi o Everton a dispor das melhores oportunidades para marcar durante toda a primeira parte.O golo dos visitantes chegou também num canto, nos descontos, aos 45+1 minutos, quando o guardião dos 'tigers' Marshall, numa saída em falso, fez autogolo e repôs a igualdade.Aos 54 minutos, um livre direto de Snodgrass levou a bola a bater no poste da baliza do Everton. O '10' do Hull City viria a ter nova oportunidade, aos 65, e dessa vez fez mesmo o segundo dos homens da casa.Nova situação de desvantagem fez 'acordar' de novo o Everton, que voltou a dispor de maior domínio do jogo e de mais ocasiões de marcar.O golo só chegou aos 84 minutos, por Barkley, que respondeu da melhor forma a um cruzamento da esquerda de Baines, estabelecendo o 2-2 final. O Everton, que esteve por cima durante quase todo o jogo, ainda tentou chegar ao terceiro.