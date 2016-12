O guarda-redes francês Hugo Lloris renovou contrato com o Tottenham até 2022, anunciou esta quinta-feira o clube inglês."Temos a grande satisfação de anunciar que Hugo Lloris assinou novo contrato com o clube, que vai durar até 2022", escreveu o emblema londrino na sua conta oficial no Twitter.O internacional francês, capitão do Tottenham, chegou ao clube em 2012, proveniente do Lyon e assinou agora novo vínculo a quatro dias de comemorar o 30.º aniversário.

Autor: Lusa