Segundo Paul Holden, a KNVB "deu seis semanas" para o clube equilibrar o orçamento. Até lá, o organismo colocou o ADO Den Haag "sob supervisão de categoria 1", atribuída a filiados em dificuldades financeiras."Se o problema não for resolvido, a KNVB poderá tomar mais medidas, como retirar a licença [ao clube]", alertou o advogado.O tribunal de Den Haag deverá anunciar a decisão a 5 de janeiro.O ADO Den Haag é atualmente propriedade da empresa chinesa United Vansen, do magnata Wang Hui, que adquiriu em 2014 99 por cento do emblema holandês.