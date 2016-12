Continuar a ler

Além de Sereno, que foi substituído aos 95 minutos, também Hélder Postiga alinhou de início na formação de Calcutá, tendo sido preterido aos 67.



Da marca dos 11 metros, o Kerala Blaster desperdiçou dois castigos máximos, enquanto o Atlético de Kolkata apenas falhou um, tendo o espanhol Javi Lara assinado a grande penalidade decisiva.



O Atlético de Kolkata, dos portugueses Hélder Postiga e Sereno, reconquistou este domingo o título indiano, ao vencer o Kerala Blaster na final por 4-3, na marcação de castigos máximos, após o 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.Rafi deu vantagem aos anfitriões, aos 37 minutos, mas Sereno empatou, ainda na primeira parte, aos 44, num resultado que se manteve até ao final dos 90 minutos e do prolongamento.

Autor: Lusa