Contas feitas, o Nottingham Forest é agora 17.º, com 26 pontos, uma posição acima e mais 1 ponto do que o Wolverhampton.Positiva foi também a tarde para o Sheffield Wednesday de Carlos Carvalhal. Com Lucas João de início, o Sheffield triunfou por 1-0 ante o último colocado Rotherham, numa partida resolvida apenas nos descontos, com um golo de penálti cobrado por Steven Fletcher, precisamente por falta sofrida pelo internacional português.Com este resultado, a equipa de Carvalhal mantém-se no sexto posto, com 37 pontos.