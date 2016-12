Continuar a ler

O defesa representou a Albânia em 34 ocasiões, tendo marcado 3 golos, e alinhava no Colónia desde 2014/2015, tendo jogado 17 partidas pelo clube na presente temporada.



Mavraj troca o 7.º classificado da liga alemã pelo 16.º, lugar de 'play-off' de descida, sendo que é o único clube fundador da liga alemã que nunca foi despromovido.



O albanês nasceu na Alemanha, onde passou toda a carreira, tendo alinhado pelo Bochum, Furth e Darmstadt. O defesa representou a Albânia em 34 ocasiões, tendo marcado 3 golos, e alinhava no Colónia desde 2014/2015, tendo jogado 17 partidas pelo clube na presente temporada.Mavraj troca o 7.º classificado da liga alemã pelo 16.º, lugar de 'play-off' de descida, sendo que é o único clube fundador da liga alemã que nunca foi despromovido.O albanês nasceu na Alemanha, onde passou toda a carreira, tendo alinhado pelo Bochum, Furth e Darmstadt.

O Hamburgo anunciou esta terça-feira a contratação, a título definitivo, do futebolista internacional albanês Mergim Mavraj, de 30 anos, que atuava no Colónia, o 7.º classificado da liga alemã."Fico muito orgulhoso por confiarem em mim para apoiar este grande clube", disse o jogador, que assinou um contrato válido até junho de 2019, em declarações ao site oficial do emblema alemão.

Autor: Lusa