Aos 20 anos, Kelechi Iheanacho é um dos nomes que mais esperanças gera para o futuro em Inglaterra e Pep Guardiola parece também partilhar essa opinião. De tal forma que, segundo revelou o avançado nigeriano, o seu técnico no Manchester City lhe pediu para se inspirar naquilo que fazem Lionel Messi e Robert Lewandowski, dianteiros que foram orientados pelo catalão no Barcelona e Bayern Munique, respetivamente."Disse-me para os observar e para me fixar naquilo que eles fazem. 'São grandes jogadores, grandes estrelas, em quem te podes inspirar para melhorar o teu jogo, para trabalhar melhor'", disse o avançado, ao portal 'Soccernet', revelando a conversa que manteve com o espanhol, que insistiu."Ambos têm grandes qualidades e muitas habilidades diferentes. É importante seres tu mesmo, deves ter o teu estilo próprio, mas também deves ver aquilo que eles fazem", acrescentou o técnico.

Autor: Fábio Lima