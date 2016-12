Pep Guardiola mostrou-se satisfeito com o rendimento da sua equipa no jogo deste domingo diante do Arsenal (vitória por 2-1), salientando ainda o apoio constante vindo das bancadas."Tivemos espírito e os nossos adeptos não se queixaram porque gostaram. Ficaram até ao final do jogo. Normalmente saíam 10 ou 15 minutos antes do fim mas hoje ficaram. Jogámos com boa personalidade, talvez exceto nos primeiros 10 minutos. Estou satisfeito, da mesma maneira que fiquei satisfeito contra o Watford, Everton, Middlesbrough e Chelsea. Quando o adversário é forte, é importante realizar um bom jogo desde o início ao fim. Merecemos vencer", referiu à Sky Sports o treinador dos citizens.O espanhol constatou que esta temporada a luta pelos lugares cimeiros está ao rubro: "Este ano há dois campeonatos para vencer. O primeiro é a corrida ao título e o outro são as tres ou quatro equipas a lutar pela Liga dos Campeões. Este ano vai ser verdadeiramente difícil a qualificação para a Champions".

Autor: Luís Miroto Simões