Com o trajeto na Premier League a não correr de feição - o Manchester City é terceiro a sete pontos do líder Chelsea -, Pep Guardiola decretou que não haverá folgas para os jogadores dos citizens neste Natal. Depois de consultar os seus pupilos e receber um 'feedback' positivo quanto a esta hipótese, o técnico decidiu então que haverá treinos a 24 e 25, tendo em vista a preparação para o jogo com o Hull City, a 26, na tradicional jornada do 'Boxing Day'."Vamos treinar no sábado e no domingo, depois seguiremos de autocarro, à tarde, para Hull. A preparação será encarada como se não fosse Natal", esclareceu o treinador espanhol em conferência de imprensa.

Autor: João Socorro Viegas