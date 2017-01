"Estou muito bem neste clube, não quero saber de mais nada. Não perguntam a Messi e a Cristiano onde vão jogar na próxima época", frisa Griezmann, que estipula os objetivos para esta temporada: "A nível deportivo ganhar algum título e a nível pessoal que a minha filha e família estejam bem e de saúde".





Griezmann está farto de ser questionado sobre se se sente bem no Atlético Madrid ou se pensar mudar de clube a curto prazo.Em entrevista ao 'As', o jogador francês refere que está "muito feliz" no clube espanhol e que espera retribuir a "confiança e o carinho recebido de toda a gente" e dá exemplos para acabar com a especulação em torno do seu futuro.

Autor: Sandra Lucas Simões