Continuar a ler

Antoine Griezmann aponta a Pepe, o internacional português, como um jogador "duro" e "forte".



"Chega mesmo a dar pequenos golpes discretos (...) é muito forte", acrescentou.



Com 25 anos, o futebolista francês, que ficou em terceiro na votação para Bola de Ouro 2016, revelou que anseia estar entre "os melhores" e que está em "vias de o conseguir".



"O meu objetivo é ganhar algo pelo meu país. Se ganhar o Mundial e a Liga dos Campeões em 2018, posso jogar nos Estados Unidos. Não terei mais nada a provar", referiu o avançado.



Griezmann considerou ainda que passar do At. Madrid para o Real Madrid "deve ser difícil", que não o pretende fazer e que até "há uma cláusula entre clubes para que isso não se aconteça".



Griezmann foi o melhor marcador do Euro2016, com seis golos, e finalista da Liga dos Campeões, pelo Atlético de Madrid. O atleta francês foi derrotado nas finais das duas competições: Portugal ganhou o Campeonato da Europa e o Real Madrid a Liga dos Campeões. Antoine Griezmann aponta a Pepe, o internacional português, como um jogador "duro" e "forte"."Chega mesmo a dar pequenos golpes discretos (...) é muito forte", acrescentou.Com 25 anos, o futebolista francês, que ficou em terceiro na votação para Bola de Ouro 2016, revelou que anseia estar entre "os melhores" e que está em "vias de o conseguir"."O meu objetivo é ganhar algo pelo meu país. Se ganhar o Mundial e a Liga dos Campeões em 2018, posso jogar nos Estados Unidos. Não terei mais nada a provar", referiu o avançado.Griezmann considerou ainda que passar do At. Madrid para o Real Madrid "deve ser difícil", que não o pretende fazer e que até "há uma cláusula entre clubes para que isso não se aconteça".Griezmann foi o melhor marcador do Euro2016, com seis golos, e finalista da Liga dos Campeões, pelo Atlético de Madrid. O atleta francês foi derrotado nas finais das duas competições: Portugal ganhou o Campeonato da Europa e o Real Madrid a Liga dos Campeões.

Griezmann considera que Raphael Varane e Pepe, do rival Real Madrid, são os futebolistas que mais dificuldade teve em enfrentar e confessou que gostaria de se aposentar nos Estados Unidos."Contra o Raph é muito difícil dar a volta. Ele consegue sempre tirar-te a bola e é muito bom na recuperação", revelou o avançado do At. Madrid numa entrevista publicada esta terça-feira na revista 'France Football', que o elegeu o melhor futebolista francês do ano 2016.

Autor: Lusa