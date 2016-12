Continuar a ler

Record falou com o central Manuel da Costa, que chegou a representar Portugal nas Seleções de sub-20, sub-21 e ainda sub-23 mas que acabou por escolher a equipa principal de Marrocos. E o defesa, de 30 anos, diz que o grande segredo desta muralha é... Paulo Bento.



"É um treinador que fala muito com cada um de nós e explica na perfeição de que forma devemos jogar. Trabalhou muito o aspeto defensivo e quase nos viciou nisso [risos]... mas de forma positiva. Diz para falarmos uns com os outros em campo e a equipa joga de forma compacta. Todos atacam e todos defendem, o que faz com que nós, defesas, nunca nos vejamos em situações de inferioridade numérica quando os adversários atacam", conta Manuel da Costa. O Olympiacos só sofreu 5 golos (em 12 rondas), menos um do que os cipriotas do AEL Limassol, dois do que o FC Porto e três do que Apoel e AEK Larnaca (ambos do Chipre), Copenhaga (Dinamarca) e PSV (Holanda).



Registo a imitar na Liga Europa



O internacional marroquino acredita que o Olympiacos pode manter o registo. "É possível, claro. Temos um técnico experiente que implementou boas ideias e quase nunca sofremos golos. Há que transportar este registo defensivo também para a Liga Europa." Curiosamente, o Olympiacos voltou a sofrer um golo no sábado, o que não sucedia desde 23 de outubro. Ainda assim, Bento entrará em 2017 como o técnico da equipa menos batida da Europa e embalada para o 7º título seguido de campeã grega. Nada mau...



Nove anos depois, uma equipa de Paulo Bento volta a ser notícia por ter a defesa menos batida da Europa e, desta vez, o técnico português ergueu uma autêntica muralha no Pireu, transformando o Olympiacos numa formação fortíssima no seu sector recuado. Nenhuma equipa, entre as principais ligas europeias, sofreu menos golos do que o Olympiacos – apenas 5 – embora a formação de Paulo Bento seja ultrapassada em média de golos sofridos por Copenhaga e AEL Limassol [ver infografia].Em 2007, no Sporting, Bento construiu a melhor defesa da Europa com dois portugueses (Abel e Caneira), um brasileiro (Polga) e um chileno (Tello) – acabou a Liga com 15 golos sofridos em 30 jogos (0,5 de média); e, desta vez, também inclui um português (Diogo Figueiras), além de um espanhol (Botía), um luso-marroquino (Manuel da Costa) e um grego (Retsos).

Autor: Hugo Neves